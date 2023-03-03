اللقاح يحمي الأطفال من 7 مضاعفات للإنفلونزا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإنفلونزا مضاعفات خطيرة على الطفل؛ لذا يجب على كل أسرة أن تحجز لطفلها موعدا لأخذ اللقاح للحفاظ على سلامته من 7 مضاعفات خطيرة يمكن في حالات نادرة أن تؤدي إلى الوفاة.

والأطفال ضمن 5 فئات هم الأكثر تعرضا للوفاة بسبب الإنفلونزا ومعهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك المصابين بنقص المناعة، إضافة إلى الحوامل. وقد يتعرض المصاب للوفاة من المضاعفات الخطيرة التي تسببها مضاعفات الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي) ومضاعفات القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتة الدماغية).

ويؤخذ لقاح الإنفلونزا كل سنة لأن الفيروسات تقوم بتغيير شكلها باستمرار، لذا يتم تطوير لقاح الإنفلونزا سنويا لتوسيع نطاق حماية الجسم من تلك الفيروسات. وقد أتاحت وزارة الصحة بمبادرة من تطبيق كريم خدمة تطعيم الإنفلونزا الموسمية من المنزل في 4 مدن هي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة من الخامسة وحتى التاسعة مساء.

المضاعفات السبعة:

مشاكل الجيوب الأنفية

الالتهاب الرئوي

نوبات احتدام الربو

التهابات الأذن

متلازمة الضائقة التنفسية

التهاب الشعب الهوائية

الوفاة في حالات نادرة

طلب خدمة التطعيم من المنزل:

حمل تطبيق كريم

اطلب سيارة تطعيم من 5 إلى 9 مساء

سيصلك طاقم وزارة الصحة عبر سيارة كريم

سيقدم الطاقم الطبي التطعيم