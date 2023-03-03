إعلان نوايا بمشاركة المملكة في برنامج القدرات الجوية المستقبلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في الرياض، مع وزير الدفاع البريطاني بين والاس أمس الأول إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، والذي يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك .

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وتوقيع الإعلان من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء الطيار الركن عبدالله الربيعة، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اللواء الطيار الركن رياض أبو عباة.

فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون، وكبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الفريق مارتن سيمبسون، والمدير العام للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي أفريل جوليفي، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد جيمي بيغوت، والسكرتيرة الخاصة لوزير الدفاع البريطاني ميري ديفيس، والمستشار الخاص لوزير الدفاع البريطاني بين موريس.

إعلان النوايا

