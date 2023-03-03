تدشين مشروعي تطوير الكورنيش والملعب الرياضي بالقنفذة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ القنفذة محمد القباع أمس مشروعي تطوير الكورنيش الجنوبي والملعب الرياضي على مساحة إجمالية للمشروعين تقدر بـ 36 ألف م2، فيما وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 ألف م2، بحضور وكيل أمين جدة لبلديات المحافظات محمد الزهراني، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وعمد الأحياء، ورجال الأعمال بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية القنفذة فايز الشهري أن مشروع تطوير الواجهة البحرية «الكورنيش الجنوبي» بالمحافظة يمتد على مساحة 28 ألف م2، والذي يعد امتدادا لسلسة المشاريع التي تنفذها أمانة جدة ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وبما يحقق نقلة نوعية في المحافظة نحو تحقيق المزيد من رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار. وبين أن المشروع يشمل مسطحات خضراء وممشى رياضيا على البحر وألعاب أطفال وجلسات، بجانب منطقة تم تهيئتها للأسر المنتجة بما يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن مشروع الملعب الرياضي يقع على مساحة 8 آلاف م2، والذي يتميز بمدرجات للجمهور ومنصة شرفية .

وخلص الشهري في حديثه إلى أن محافظة القنفذة ستشهد أحد أهم مشاريع الأنسنة التي ستسهم في تحسين جودة الحياة، حيث وضع سعادة المحافظ حجر الأساس لمشروع تطوير الحديقة العامة على مساحة 80 ألف م2، وستضم الحديقة جلسات ومسطحات خضراء ومنطقة ألعاب ومسرحا للفعاليات.