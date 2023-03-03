شكرا لقرائتكم خبر تعاون لدعم تطبيقات الإدارة المتكاملة للآفات النباتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم تطبيقات الإدارة المتكاملة للآفات النباتية لاستدامة الأمن الغذائي، وقع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» أمس، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» ومثل «وقاء خلال التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس أيمن الغامدي، ومن «استدامة» المدير العام للمركز الدكتور عبدالرحمن الصقير.

وأوضح المهندس الغامدي، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من العوامل المشتركة التي تجمع الطرفان، وسعيا لتطوير التعاون بين طرفي المذكرة، وتعضيدا لخدمة المجتمع، وتحقيقا لـ»رؤية المملكة 2030»، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وأكد أن المذكرة تتضمن تشكيل لجنة من الطرفين لتنفيذ مجالات التعاون، والتي من أهمها المشاركة في الأبحاث والدراسات والتجارب في مجال الإدارة المتكاملة للآفات النباتية، بخاصة عنصر المكافحة الحيوية لتعزيز استدامة الزراعة، وتبادل الخبرات بين المركزين، والمشاركة في أنشطة نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير خدمات استشارية ودعم تقني؛ لتطوير وتنفيذ مجالات التعاون وتسخير الممكنات المتاحة.

يذكر أن مركز «وقاء» يواصل توقيع الاتفاقيات لتطوير العلاقة مع الجهات ذات المنفعة المتبادلة لتحقيق أهداف المركز وتسهيل الصعوبات من خلال التواصل خلال المرحلة الانتقالية لضمان استدامة الأمن الغذائي.

أهداف التعاون:

