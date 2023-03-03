شكرا لقرائتكم خبر ورشة تناقش نشر ثقافة حقوق الإنسان وآليات تنفيذها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقشت الورشة تحديد الآليات المناسبة للجهات الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، واستعراض التجارب والمبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية في هذا الإطار، وتحديد احتياجاتها، وبناء تصور مقترح لنشر ثقافة حقوق الإنسان فيها.
كما تناولت الورشة مفاهيم وتعريفات نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتشريعات والخطط والسياسات الداعمة لذلك، والدور المنوط من الجهات الحكومية في نشر هذه الثقافة والآليات المناسبة لتفعيلها، واحتياجاتها ومبادراتها وتجاربها في هذا الإطار. كما تضمنت المحاور أولويات الجهات الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفق «رؤية المملكة 2030».
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