شكرا لقرائتكم خبر منظومة خدمات رمضانية تتوزع على 6 مناطق بالحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس، تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم رمضان المبارك، خلال اللقاء الإعلامي للرئاسة.

وقال «إن منظومة خدمات متكاملة تتوزع على 6 مناطق رئيسة الساحات الخارجية المصليات وأماكن الاعتكاف المطاف المسعى والروضة الشريفة في المسجد النبوي، مرافق الرئاسة الثابتة والمتنقلة التي يتم السعي إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعميق الأثر الروحاني في نفوسهم، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام وحتى صحن المطاف، حيث تتوافر أمام المعتمرين كامل الخدمات التي تسهم في تيسير أداء المناسك لـ 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة».

من جهة أخرى أبرمت الرئاسة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك على هامش المؤتمر الهندسي الدولي الثالث بالرياض.

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة المهندس سلطان القرشي، أن المذكرة تأتي في إطار تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنها الهيئة السعودية للمهندسين، للاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة لدعم القطاع الهندسي، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، وإعداد الأبحاث والابتكارات، وتطوير الكوادر الوطنية في المجال الهندسي والفني.

واشتملت المذكرة على مجموعة من المبادرات النوعية لدعم برامج ومبادرات التحول الوطني وتعزيز المحتوى المحلي، وتعزيز التأصيل المعرفي الهندسي، إضافة الى إعداد وتنظيم حلقات العمل والندوات المشتركة لنقل المعرفة، لرفع وتحسين جودة المنظومة والخدمات الهندسية لأنظمة وأصول الحرمين الشريفين المقدمة لضيوف الرحمن.

هذا وشاركت الرئاسة ممثله في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة هدف ووقاية» وذلك في الغرفة التجارية بمكة. كما أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن المشروع النوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين، وذلك ضمن محفظة المشروعات والمبادرات النوعية لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية وتطوير وتأصيل الأعمال الهندسية وإعداد وصياغة المنطلقات المعرفية لبنائها وتكوينها وفق أفضل الممارسات المتبعة محليا ودوليا.

أبرز الخدمات في المسجد الحرام:

5 آلاف متطوع.

200 ألف ساعة تطوعية.

9 آلاف عربة متحركة.

3 آلاف تصريح اعتكاف.

400 ساعة للدروس العلمية.

40 مليون لتر ماء زمزم.

300 ألف مصحف.

20 ألف ساعة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة.