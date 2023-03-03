مرصد منارة العلا.. الوجهة الأولى للأبحاث والاكتشافات والابتكارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سيكون الوجهة الأولى للاكتشافات العلمية والأبحاث المبتكرة والفرص الاقتصادية المستدامة، وقع محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المهندس عبدالله السواحة، اتفاقية تعاون لإطلاق مرصد «منارة العلا».

ويأتي إطلاق المرصد بناء على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، حيث سيكون معلما جديدا في المملكة يقصده الزوار من جميع أنحاء العالم؛ للاستمتاع بفرصة استثنائية لمراقبة النجوم ومشاهدة عروض ممتعة للتعرف على الاكتشافات العلمية القديمة والحديثة.

وتتضافر جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الهيئة السعودية للفضاء لتدشين مرصد «منارة العلا» تعزيزا لرؤية المملكة العربية السعودية بأن يكون لها دور في مجال الفضاء ولخلق قيمة اقتصادية تتماشى مع تطلعات المملكة في البحث والتطوير والابتكار؛ وتؤكد الهيئة السعودية للفضاء أن المرصد سيمكن قطاع الفضاء المحلي من تحقيق سعيها للاكتشاف العلمي، وذلك بتوفير البنى التحتية اللازمة للموارد البشرية والأبحاث.

من جانبها، تسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» للاستثمار في تقنيات اقتصاديات المستقبل عبر مرصد منارة العلا، والاستفادة من التقنيات المستقبلية التي يوفرها؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورفع المحتوى المحلي في قطاع الفضاء.

وستوظف «كاكست» مشروعاتها البحثية والابتكارية في مجال الفضاء؛ لإبراز قدرات المملكة في قطاع الفضاء وريادتها على المستوى الإقليمي.

كما ستقوم المدينة بدعوة المجتمع العلمي محليا ودوليا لمشروع «منارة العلا»، للاطلاع على جهود المملكة العلمية والبحثية في قطاع الفضاء.

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال مشروع مرصد «منارة العلا» إلى تحويل العلا إلى وجهة عالمية في المجالات المبتكرة مثل: علوم الفضاء ومراقبة النجوم التي تلعب دورا في تحويل العلا إلى أكبر متحف حي في العالم.

وينضمّ مرصد «منارة العلا» إلى مواقع العلا الأثرية ومراكزها الثقافية لدعم تطوير الاقتصاد المعرفي الذي من شأنه تمكين أهالي المحافظة وجذب الاستثمارات العالمية، كما سيخلق فرصا وظيفية في مجال العلوم والسياحة؛ مما يسهم في تحقيق هدف الهيئة لتحويل المحافظة إلى وجهة رائدة في المجال المعرفي.

مرصد العلا:

