السعودية اليوم / محافظ الجبيل يُدشِّن حملةَ الكشف المبكِّر عن سرطان القولون والمستقيم



الجبيل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

دشَّن محافظ الجبيل منصور الداود - اليوم- حملة الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، ورئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي، التي تقيمها شبكة الجبيل الصحية إحدى مكونات تجمع الشرقية الصحي، وتستمر لمدة يومين، في مجمع غاليريا مول بمدينة الجبيل الصناعية.

وأكد محافظ الجبيل أهميةَ ما يشهده القطاع الصحي بمحافظة الجبيل من تطور ملموس، مشيداً بالجهود التوعية التي تقوم بها شبكة الجبيل الصحية؛ لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وضمان تقديم الرعاية الصحية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور المطرفي، أن الحملة اشتملت على (8) أركان توعوية، يشرف عليها طاقم طبي متكامل من أطباء وكوادر تمريض ومثقفين صحيين، بمشاركة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل.

وتضمَّنَت الأركان التوعوية التعريف بأهمية الكشف المبكر وتوضيح المسار للمراجع داخل المراكز الصحية التابعة للشبكة، وشرح طرق الفحص للمرض داخل قسم المختبر، وتوزيع أوعية التحليل للراغبين بعمل الفحص وجمع بياناتهم، والتعرف على العوامل الصحية والنفسية والاجتماعية التي تؤثر على الحالة الغذائية أو تتأثر بها مع اختيار الأغذية الملائمة للمريض وتحديد مكوناتها وطرق الوقاية.

كما يُشارك قسم الباطنية والجراحة في تقديم الاستشارات وتوضيح طريقة عملية المنظار للقولون، وتوعية الزوار بسرطان القولون والمستقيم والأمراض المزمنة والوقاية من الإصابة بها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتقديم خدمة فحص المؤشرات الحيوية للزوار كمؤشرات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم وتسليط الضوء على أهمية إجراء الفحوص الطبية، وشرح كيفية قراءة المؤشرات الحيوية عبر تطبيق صحتي، إضافةً إلى مشاركة أطباء الجراحة من مستشفى الملك فهد التخصصي وبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل لتقديم الاستشارات لمستفيدي الحملة.

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22:34ت م

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