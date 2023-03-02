السعودية اليوم / "الغطاء النباتي" يُنظِّم فعاليةَ موسم شتاء الشرقية في منطقة غابات المانجروف بسيهات



الدمام 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، نظَّمَ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر -اليوم- فعالية موسم شتاء الشرقية في منطقة غابات المانجروف بسيهات ضمن حملة لنجعلها خضراء، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بوصفها شريكًا استراتيجيًّا، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي، بحضور محافظ القطيف إبراهيم الخريف.

واحتوت الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام، على العديد من الأنشطة التي تناسب الفئات العمرية كافة، كما وفَّرت جوًّا من الاستمتاع للحضور، منها؛ فعاليات الشواطئ وضَمَّت حملات تنظيف غابات المانجروف، التشجير،وتعريف الأطفال بالمانجروف، وجولات تعريفية عبر التجديف في غابة المانجروف، وكذلك عروض القوارب الشراعية، إضافة إلى منطقة خاصة تحت مسمى قرية المانجروف، تتضمَّن منطقة تعريفية وسينما مفتوحة وكافيهات وتجمعًا للحرفيين والمصورين.

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نظَّم فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف قبل عدة أشهر في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال غابات المانجروف؛ حيث يهدف المركز من تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى التوعية بأهمية غابات المانجروف ووجوب الحفاظ عليها وتنميتها، لكونها أحد أجود أنواع الغابات في تخزين الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

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22:29ت م

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