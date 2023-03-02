السعودية اليوم / انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط



الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

تم بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024، خلفاً للبرتغالي بيدرو روك المنتهية ولايته.

وتم انتخاب المسؤول المغربي بالإجماع خلال انعقاد أعمال الدورة الـ17 للجمعية العامة للبرلمان المتوسطي التي تستضيفها المملكة المغربية.

وفي كلمته عقب انتخابه على رأس هذه المنظمة البرلمانية، قال ميارة إن من ضمن أهداف ولايته ترسيخ العمل المشترك بين البرلمانات المتوسطية، وتوسيع عضويتها لتشمل دول

// انتهى //

18:03ت م

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الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستم بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024، خلفاً للبرتغالي بيدرو روك المنتهية ولايته.وتم انتخاب المسؤول المغربي بالإجماع خلال انعقاد أعمال الدورة الـ17 للجمعية العامة للبرلمان المتوسطي التي تستضيفها المملكة المغربية.وفي كلمته عقب انتخابه على رأس هذه المنظمة البرلمانية، قال ميارة إن من ضمن أهداف ولايته ترسيخ العمل المشترك بين البرلمانات المتوسطية، وتوسيع عضويتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي ، ومد جسور التعاون مع منطقة أمريكا الجنوبية، والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك واستتباب السلم الأمن والاستقرار.// انتهى //18:03ت م0182

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