اخبار السعوديه

السعودية اليوم / انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

0 نشر
0 تبليغ


الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
تم بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024، خلفاً للبرتغالي بيدرو روك المنتهية ولايته.
وتم انتخاب المسؤول المغربي بالإجماع خلال انعقاد أعمال الدورة الـ17 للجمعية العامة للبرلمان المتوسطي التي تستضيفها المملكة المغربية.
وفي كلمته عقب انتخابه على رأس هذه المنظمة البرلمانية، قال ميارة إن من ضمن أهداف ولايته ترسيخ العمل المشترك بين البرلمانات المتوسطية، وتوسيع عضويتها لتشمل دول ، ومد جسور التعاون مع منطقة أمريكا الجنوبية، والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك واستتباب السلم الأمن والاستقرار.
// انتهى //
18:03ت م
0182

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا