السعودية اليوم / سفير المملكة لدى باكستان يلتقي وزير التعليم العالي الباكستاني



إسلام آباد 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، اليوم، معالي وزير التعليم العالي الباكستاني رانا تنوير.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات التعليمية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.

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17:49ت م

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