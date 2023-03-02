شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى الأهلى المصري بسبب كهربا.. أزمة جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية، إلى أن النجم المصري محمود كهربا، يعاني من إجهاد شديد فى العضلة الضمة، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم مشاركة اللاعب فى مواجهة القطن القادمة، فى الجولة الأولي المؤجلة للفريق من مرحلة دور المجموعات بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت التقارير أن كهربا لم يشارك فى مران الأهلي اليوم، ومن ثم سيخضع اللاعب لبعض الفحوصات للوقوف حول موقفه النهائي من المشاركة فى مواجهة السبت المصيرية من عدمه.

حيث تعد هذه المناسبة ليست المرة الأولي التى يشكو فيها اللاعب من الإجهاد، الشئ الذي يعد طبيعيا بصورة كبيرة، نظرا لأن كهربا غاب فترة كبيرة عن المارد الأحمر بداعي الإصابة.



موعد مباراة الأهلى والقطن

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره القطن يوم السبت القادم، فى إطار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



ترتيب الأهلى فى المجموعة الثانية

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وخسارة وحيدة، فى حين يحل صن داوينز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، والهلال الوصافة برصيد 6 نقاط، ولكن من 3 مباريات لكل فريق، كما يتزيل القطن المجموعة دون رصيد من النقاط.