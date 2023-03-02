شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة هذا النادي.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أقترب بشدة من الإنتقال إلى نادي الزمالك للولاية الثالثة فى مسيرته مع الفارس الأبيض، حيث من المتوقع أن تتم إقالة فيريرا عن قيادة الفريق الأبيض، فى حالة إذا ما قام الزمالك بتوديع دوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه، لا يمانع كارتيرون العودة إلى نادي الزمالك، بعد أن فسخ تعاقده مع التعاون السعودي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث صرح المدرب الفرنسي بأنه لن يمانع العمل فى الدوري المصري، إن أتيحت له الفرصة مجددا، فى إشارة قوية إلى عودة المدرب.

وينتظر الزمالك عما ستسفر عنه مواجهة الترجي القادمة، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث أن السقوط فى هذه المباراة، تعني رحيل فيريرا عن الزمالك بصورة كبيرة، فى الوقت الذي سيفشل الفارس الأبيض من تخطي دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي.



كارتيرون: الأهلى أكثر إحترافية ولكن!

ويري كارتيرون أن الأهلي أكثر إستقرارا وإحترافية من إدارة الزمالك، من خلال ولايته السابقة للفريق فى موسم 2018،ولكنه مع الوقت ذاته علق المدرب بأنه تجمعه علاقة قوية بجماهير الفارس الأبيض، وأنه يعشق أسلوب وشغف جماهيره ولاعبيه.

الجدير بالذكر أن الزمالك يتزيل مجموعته بدوري الأبطال، بعد أن حصل على نقطة واحدة، من تعادل وحيد وهزيمتين، بعد 3 مواجهات خاضها الفريق، فشل خلالها من تحقيق أي إنتصار.