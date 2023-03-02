السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب المصري يلتقي نظيره الصومالي



القاهرة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

التقى رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي اليوم، رئيس مجلس الشعب الصومالي الشيخ آدم محمد نور، الذي يزور مصر حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال في مختلف المجالات وخاصة التعاون البرلماني.

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19:07ت م

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