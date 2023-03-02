السعودية اليوم / مسؤولو التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون يناقشون مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

عقد اليوم، الاجتماع الـ 21 لأمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة

ونوقش خلال الاجتماع التوصيات السابقة للجنة وما تم خلالها، إضافة إلى التحاور حول عدد من الموضوعات أبرزها مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم، والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني.

وأوضحت الدكتورة الصفدي أن التعليم الإلكتروني يحظى باهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دول مجلس التعاون -أيدهم الله-، مبينةً أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض أبرز المنجزات التي تحققت من دول المجلس في مجال التعليم، ومناقشة الخطط وآليات التنفيذ المستقبلية المقدمة من أعضاء اللجنة.

وأكدت أهمية هذه الاجتماعات في توحيد الجهود والخروج بتوصيات من شأنها تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات، مبينةً أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، ليعمل بها خلال الفترة القادمة، ومن ثم تناقش خلال الاجتماع المقبل.

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسعقد اليوم، الاجتماع الـ 21 لأمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة السعودية الإلكترونية, بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وممثلي جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، إضافة إلى إدارة التعليم بالأمانة العامة.ونوقش خلال الاجتماع التوصيات السابقة للجنة وما تم خلالها، إضافة إلى التحاور حول عدد من الموضوعات أبرزها مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم، والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني.وأوضحت الدكتورة الصفدي أن التعليم الإلكتروني يحظى باهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دول مجلس التعاون -أيدهم الله-، مبينةً أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض أبرز المنجزات التي تحققت من دول المجلس في مجال التعليم، ومناقشة الخطط وآليات التنفيذ المستقبلية المقدمة من أعضاء اللجنة.وأكدت أهمية هذه الاجتماعات في توحيد الجهود والخروج بتوصيات من شأنها تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات، مبينةً أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، ليعمل بها خلال الفترة القادمة، ومن ثم تناقش خلال الاجتماع المقبل.// انتهى //18:50ت م0185

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مسؤولو التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون يناقشون مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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