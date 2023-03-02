السعودية اليوم / جامعة أم القرى تطلق الورشة الخامسة عشرة لنادي الوراثة الطبي بمكة المكرمة



مكة المكرمة في 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

انطلقت في مقر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى اليوم, الورشة الخامسة عشرة لنادي الوراثة الطبي بمنطقة مكة المكرمة 2023 التي تنظمها كلية الطب بالتعاون مع الجمعية

وأوضحت رئيسة قسم الوراثة الطبية بكلية الطب الدكتورة سمر إكرام, أن هذه الورش العلمية المتخصصة تتضمن عددًا من الجلسات العلمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وتهدف إلى تبادل الخبرات والتطوير المستمر للأطباء والمختصين في مجال الطب الوراثي.

// انتهى //

17:10ت م

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مكة المكرمة في 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسانطلقت في مقر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى اليوم, الورشة الخامسة عشرة لنادي الوراثة الطبي بمنطقة مكة المكرمة 2023 التي تنظمها كلية الطب بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الوراثي، بحضور وكيل كلية الطب الدكتور أحمد بن حسن مفتي، وعدد من الاستشاريين الصحيين، والأطباء، والمختصين في الطب الوراثي من مستشفى قوى الأمن, ومستشفى الحرس الوطني، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ووزارة الصحة، وطلاب كلية الطب.وأوضحت رئيسة قسم الوراثة الطبية بكلية الطب الدكتورة سمر إكرام, أن هذه الورش العلمية المتخصصة تتضمن عددًا من الجلسات العلمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, وتهدف إلى تبادل الخبرات والتطوير المستمر للأطباء والمختصين في مجال الطب الوراثي.// انتهى //17:10ت م0168

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