السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ ٩٦٧١ جولة رقابية خلال الشهر الماضي



الطائف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

نفّذت أمانة الطائف ٩٦٧١ جولة رقابية ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية بمختلف الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك بالاشتراطات الصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجميع.

وبيّنت الأمانة أنّ المخالفات المرصودة خلال الجولات تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية، وعدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، وتشغيل عمالة مخالفة، منوّهة بإسهام المواطنين والمقيمين وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي (صور وأرسل)، أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات ٩٤٠.

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17:06ت م

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