شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الباطن في دوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - إستقر رودي جارسيا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر على التشكيلة التي سيخوض بها العالمي مواجهة فريق نادي الباطن في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2022-2023.
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الباطن
ويأتي تشكيل النصر المتوقع لمواجهة نادي الباطن وفق ما يلي:-
- حراسة المرمى: نواف العقيدي
- خط الدفاع:سلطان الغنام – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – جيسلان كونان
- خط الوسط: عبد الله الخيبري – لويز جوستافو - عبد الرحمن النجعي
- خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف
موقف الفريقان في دوري روشن
وقبل تلك المواجهة يتصدر نادي النصر ترتيب بطولة دوري روشن برصيد ثلاثة وأربعين نقطة فيما يحتل فريق نادي الباطن المركز السادس عشر والأخير برصيد ستة نقاط فقط