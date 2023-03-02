بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الباطن في دوري روشن للمحترفين

محمد الفلاح - إستقر رودي جارسيا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر على التشكيلة التي سيخوض بها العالمي مواجهة فريق نادي الباطن في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

محمد يوسف

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