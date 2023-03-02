شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكاف يعلن حكم مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف ” عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي.

طاقم كاميروني يدير مباراة الزمالك والترجي

ويخوض المارد الأبيض مواجهة قوية أمام العملاق التونسي يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ومن المُنتظر أن يدير تلك المواجهة الكاميروني نيجوا بلايز يوفين كحكم ساحة ويعاونه كلًا من إلفيس جووي مساعد حكم أول ورودريجو مابيلي مساعد حكم ثاني وأنتوني ماكس حكم رابع.

وقام الكاف بتكليف التنزاني خالد عبد الله محمد كمراقب لتلك المواجهة فيما يتولى مراقبة الحكام الجزائري محمد بنوزه والمنسق الأمني كريستيان من الكاميرون.

وقبل تلك المواجهة يحتل فريق نادي الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل أمام المريخ السوداني والخسارة في مباراتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.