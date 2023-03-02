شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباراة الأردن وطاجيكستان تشهد أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم " فيديو " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت مواجهة المنتخب الأردني ونظيره منتخب طاجيكستان أسرع واقعة طرد في تاريخ كرة القدم في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 20 سنة المقامة في أوزباكستان.

أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

وإنطلقت أحداث المواجهة بين المنتخبين ولم تمر سوى خمسة ثواني فقط حتى قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مهاجم المنتخب الأردني بكر كمال كالبوني عقب تدخله بالقدم في وجه لاعب طاجيكستان لتكون أسرع حالة طرد في تاريخ كرة القدم.

وعلى الرغم من أن المنتخب الأردني يلعب منقوص العدد لكنه تمكن من التقدم بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول بالمجموعة التي تضم إلى جانب الأردن وطاجيكستان منتخبات كوريا الجنوبية وعمان