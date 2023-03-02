شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والباطن في دوري روشن والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تقام يوم غدًا الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس مواجهة النصر والباطن وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد مرسول بارك لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.

مباراة النصر والباطن

ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة النصر والباطن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة اتحاد جدة والخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة لها زيدان وإنريكي ضمن حسابات تشيلسي في حالة رحيل بوتر

القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن

تنقل فعاليات مباراة النصر والباطن عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن ويعلق عليها المعلق الكبير عبد الله الغامدي

ترتيب دوري روشن قبل مباراة النصر والباطن

وقبل المباراة يحتل فريق نادي النصر المركز الأول على لائحة ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة بينما يحتل فريق نادي الباطن المركز السادس عشر برصيد ستة نقاط.