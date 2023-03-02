شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة SSC1 SD الناقلة لمباراة اتحاد جدة والخليج في دوري روشن للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ماهو تردد قناة SSC1 SD الناقلة لمباراة اتحاد جدة والخليج في دوري روشن للمحترفين؟ واحدة من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقان يوم غدًا الجمعة لحساب مواجهات الجولة التاسعة عشر.

مباراة اتحاد جدة والخليج

ومن المُنتظر أن يرحل رجال نونو سبريتو سانتو لمواجهة الخليج على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد ويمنوا النفس بخطف النقاط الثلاثة لإعتلاء الصدارة ولو مؤقتًا على حساب النصر الذي تنتظره مواجهة نارية أمام نادي الباطن.

وسيدخل العميد تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

حارس المرمى: جروهي.

في الدفاع: أحمد شراحيلي، أحمد بسمود، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي.

خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، كورنادو.

الجانب الهجومي: رومارينهو، حمد الله، البيشي.

تردد قناة SSC1 SD الناقلة لمباراة اتحاد جدة والخليج في دوري روشن للمحترفين