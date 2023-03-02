شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة والخليج في دوري روشن والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم في المملكة عن موعد مباراة اتحاد جدة والخليج وهي التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الأمير محمد بن بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

مباراة اتحاد جدة والخليج

ومن المُنتظر أن تقام مباراة اتحاد جدة والخليج يوم غدًا الجمعة الموافق الثالث من شهر مارس عند حلول الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والخليج في دوري روشن

تُنقل فعاليات مباراة اتحاد جدة والخليج عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط.

ترتيب دوري روشن قبل مباراة اتحاد جدة والخليج

وقبل المباراة يحتل فريق نادي اتحاد جدة المركز الثاني على لائحة ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة بينما يحتل فريق نادي الخليج المركز الرابع عشر برصيد ستة عشر نقطة.