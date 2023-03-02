شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية للصالات يكتسح مصر برباعية في بطولة NSDF الدولية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للصالات من الفوز على نظيره المنتخب المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي إستضافتها صالة أرينا في بتايا اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر مارس للعام الجاري 2023 لحساب مواجهات بطولة NSDF الدولية المقامة بتايلاند.

منتخب السعودية للصالات يكتسح مصر برباعية في بطولة NSDF الدولية

وفرض المنتخب الوطني للصالات سيطرته على مجريات المواجهة منذ إنطلاقة صافرة الحكم وتمكنوا من تسجيل أربعة أهداف على مدار الشوطين.

وجاءت رباعية الأخضر عن طريق نواف العروان وفرحان الأسمري بجانب عبدالإله العتيبي وجوهر جماع.

وينتظر المنتخب السعودي المواجهة التي تجمع المنتخب المصري ونظيره الإيراني يوم غدًا الجمعة لمعرفة مصير المنتخب المتأهل عن المجموعة الثانية حيث يحتاج الأخضر لتعثر الفراعنة لضمان العبور في المركز الثاني بالمجموعة.