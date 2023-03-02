شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال ضد الوحدة اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر مارس الجاري، مباراة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره نادي الوحدة.

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والوحدة، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين

يستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، حيث يشهدت على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق اتحاد جدة، المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

1 – النصر 43 نقطة.

2 – الاتحاد 41 نقطة.

3 – الشباب 40 نقطة.

4 – الهلال 32 نقطة.

5 – التعاون 31 نقطة.

6 – الفتح 28 نقطة.

7 – ضمك 22 نقطة.

8 – الطائي 22 نقطة.

9 – أبها 22 نقطة.

10 – الرائد 21 نقطة.

11 – الفيحاء 20 نقطة.

12 – الاتفاق 19 نقطة.

13 – الوحدة 19 نقطة.

14 – الخليج 16 نقطة.

15 – العدالة 13 نقاط.

16 – الباطن 6 نقاط.