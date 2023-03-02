شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على مفاوضات النصر.. ميسي يكشف موقفه من مجاورة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يستقر على وجهته القادمة، ولكنه أصبح منفتحا على الإنتقال إلى دوري روشن السعودي أكثر من أي وقت مضي.

وانتشرت فى الآونة الأخيرة بعض الأنباء التى تترد عم رغبة النصر فى التعاقد مع ميسي خلال الفترة القادمة، فى ظل رغبة العالمي فى تعزيز صفوفه بإنتقالات قوية خلال المرحلة المقبلة، والجمع بين رونالدو وميسي فى فريق واحد.

ولكن أوضحت بعض المصادر المقربة من ميسي، أن ليونيل لا يفضل الإنتقال إلى النصر فى فترة تواجد رونالدو، مما يفتح المجال بشكل أكبر أمام عرضي الهلال واتحاد جدة، واللذان يرغبان بقوة فى التعاقد مع اللاعب.

حيث سينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي يرفض خلاله اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي.



الاتحاد يصر على التعاقد مع ميسي

ويرفض نادي الاتحاد الإنسحاب من صفقة ميسي أمام أعين الهلال، حيث يتمسك بحظوظه فى الفوز بخدمات اللاعب، مما قد يدفع مسئولي العميد لفعل أي شئ من أجل ضم اللاعب ورفع المقابل المادي فى الصفقة، إن تطلب الأمر ذلك.

الجدير بالذكر أن محاولات ميسي للعودة إلى برشلونة فى الموسم المقبل، باتت بالفشل بصورة كبيرة، ومن ثم فإن رحيل اللاعب عن القارة الأوروبية بشكل عام، أصبح واردا وبشدة.