شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الهلال مع نجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل استمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف الهلال من تجديد عقد عبدالله عطيف

وتداولت بعض التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول دخول إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع اللاعب عبدالله عطيف، نجم خط وسط فريق النصر، للحصول على خدماته بالمريكاتو الصيفي القادم.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، عن عدم تفاوض مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مع عبدالله عطيف، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده.

وقال الزلال في تصريحات تلفزيونية: "الإدارة الهلالية، لن تجدد سوى للنجوم الذين يحتاجهم الفريق"، في إشارة إلى رحيل عطيف، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.

وينتهي عقد النجم الدولي السعودي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في 30 يونيو من عام 2023؛ حيث دخل الفترة الحرة رسميًا، مطلع العام الجاري.

موقف النصر من التعاقد مع عطيف

وأكدت التقارير عبر صحيفة الرياضية، على أن عطيف، لن يمانع في الانتقال إلى قلعة العالمي، خاصة بعد وجود رغبة كبيرة من اللاعب، في البقاء بالعاصمة الرياض.

وتبدوا أن الإدارة النصراوية، لم تعد تفكر في ضم عطيف، ليصبح نادي الشباب، الذي يترأسه حاليًا خالد البلطان، الأقرب لإتمام الصفقة، خاصة أنه قدّم عرضًا رسميًا إلى اللاعب، مؤخرًا.

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، بعد أن وقع على عقود تربطه بالعالمي، لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".