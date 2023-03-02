السديس يطلق الخطة التشغيلية لموسم رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن إطلاق أكبر خطة تشغيلية عقب جائحة كورونا لموسم رمضان القادم، تحت شعار من الوصول إلى الحصول بتأدية الشعائر على أكمل وجه، وأوضح السديس بأنه سيتم الإستفادة من كامل التوسعة السعودية للحرمين الشريفين لخدمة أكثر من 3 ملايين زائر ومعتمر ومصل. من جهته أكد مساعد الرئيس العام لشؤون الخدمات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام محمد الجابري لـ “دوت الخليج” : أن السعة الإجمالية للمصلين بالمسجد الحرام تصل إلى مليون ونصف. كما استعرض الجابري أبرز المستجدات والمبادرات لموسم العمرة هذا العام، وأن كل وكالة لها مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها بمشيئة الله.



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