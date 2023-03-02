السعودية اليوم / "نشر ثقافة حقوق الإنسان وآليات تنفيذها" .. ورشة عمل بهيئة حقوق الإنسان



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

افتتح معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال اليوم في مقر الهيئة بالرياض، ورشة عمل بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان وآليات تنفيذها", يشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية.

وناقشت الورشة تحديد الآليات المناسبة للجهات الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، واستعراض التجارب والمبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية في هذا الإطار، وتحديد احتياجاتها، وبناء تصور مقترح لنشر ثقافة حقوق الإنسان فيها.

كما تناولت الورشة مفاهيم وتعريفات نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتشريعات والخطط والسياسات الداعمة لذلك، والدور المنوط من الجهات الحكومية في نشر هذه الثقافة والآليات المناسبة لتفعيلها، واحتياجاتها ومبادراتها وتجاربها في هذا الإطار.

كما تضمّنت المحاور أولويات الجهات الحكومية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفق "رؤية المملكة 2030".

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17:03ت م

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