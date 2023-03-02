ع السعودية اليوم / الجامعة السعودية الإلكترونية تستضيف الاجتماع الـ 21 لمسؤولي التعليم الإلكتروني بدول مجلس التعاون



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

استضافت الجامعة

وأكدت الدكتورة الصفدي أهمية التعليم الإلكتروني وانعكاساته على المخرجات التعليمية وتطورها، مبينةً أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في التعليم الإلكتروني، ومناقشة الخطط وآليات التنفيذ المستقبلية المقدمة من أعضاء اللجنة.

وتطلعت إلى أن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات، وأن تحقق أمانة اللجنة أهدافها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة عدد من الموضوعات أبرزها مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم، والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني.

وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، ليتم العمل بها خلال الفترة القادمة، ومن ثم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل.

// انتهى //

16:59ت م

0160



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساستضافت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم، الاجتماع الواحد والعشرين لأمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، ومشاركة ممثلي جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.وأكدت الدكتورة الصفدي أهمية التعليم الإلكتروني وانعكاساته على المخرجات التعليمية وتطورها، مبينةً أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في التعليم الإلكتروني، ومناقشة الخطط وآليات التنفيذ المستقبلية المقدمة من أعضاء اللجنة.وتطلعت إلى أن يخرج الاجتماع بتوصيات تسهم في تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات، وأن تحقق أمانة اللجنة أهدافها.وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة عدد من الموضوعات أبرزها مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم، والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني.وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات، ليتم العمل بها خلال الفترة القادمة، ومن ثم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل.// انتهى //16:59ت م0160

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