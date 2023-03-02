السعودية اليوم / جامعة الأمير مقرن توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "رؤى المدينة القابضة"



المدينة المنورة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

وقّعت جامعة الأمير مقرن مذكرة تفاهم مع شركة "رؤى المدينة القابضة"، -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، بهدف تعزيز فرص التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعة وتبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، ومثّل الجامعة معالي الرئيس الدكتور بندر بن محمد حجار، فيما مثّل شركة رؤى المدينة القابضة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن وصل الجهني.

تضمّنت المذكرة دعم وتأهيل طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية والتطويرية، والاستعانة بالخبرات الأكاديمية التي تحتضنها الجامعة، بالإضافة إلى توفير مقاعد بحثية ومشاركة نتائج الدراسات العلمية المحكمة.

وشملت الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات والبيانات، والتعاون على إثراء تجربة ضيوف الرحمن في مجالات الضيافة إضافة إلى تنظيم الفعاليات، وورش العمل والمعارض والمؤتمرات المحلية، لتعزيز الثقل الثقافي للمدينة المنورة.

وتأتي مذكرة التفاهم بين جامعة الأمير مقرن و"رؤى المدينة القابضة", لتثري جهود الشركة الهادفة لتوفير 93 ألف فرصة عمل للشباب السعودي, في مختلف المجالات والقطاعات والمستويات الإدارية كافةً.

يذكر أنّ الجامعة عملت على مشاريع الشراكات مع أبرز الصروح التعليمية العالمية, مثل جامعة "كونيتيكت" الأمريكية, والتي تهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية، وجامعة "لوزان" لإدارة الضيافة والفندقة.

وتطمح "رؤى المدينة القابضة" للمساهمة في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة والزيارة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مشاريعها الهادفة لإثراء تجربة زيارة مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية.

// انتهى //

16:58ت م

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