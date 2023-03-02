ع السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي وزير العدل السوداني



جنيف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

التقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في مقر البعثة الدائمة للمملكة في جنيف, معالي وزير العدل رئيس وفد جمهورية السودان الشقيقة الأستاذ محمد سعيد الحلو والوفد المرافق له، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير عبدالمحسن بن خثيلة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تجري أعمالها حالياً في جنيف.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة وجمهورية السودان الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الصلة بأعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

حضر اللقاء أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان من مسؤولي هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على وكالة التعاون الدولي محمد الثعلي، ووكيل الهيئة للتقارير والمعاهدات الأستاذ نايف العتيبي، والأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة الأستاذ محمد المصري، وأعضاء الوفد المرافق لمعالي وزير العدل السوداني.

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16:32ت م

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