السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة يعقد اجتماعه السنوي الثالث والعشرين



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

عُقد الاجتماع السنوي الثالث والعشرون لمسؤولي الديوان العام للمحاسبة بمقر الديوان الرئيس في مدينة الرياض اليوم, برئاسة معالي رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

واستعرض خلال الاجتماع أبرز مراحل وأهداف مشروع منهجية المراجعة المالية, في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، الذي دشنه معالي رئيس الديوان مطلع الأسبوع الجاري، وكرم معالي رئيس الديوان المنسوبين المحالين إلى التقاعد لعام 2022م, وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلها زملاؤه المتقاعدون في أداء المهام والواجبات الوظيفية, التي كُلفوا بها خلال فترة عملهم بالديوان.

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16:01ت م

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