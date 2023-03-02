

الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" الصادر عن شهر فبراير لعام 2023م، التي تم تسليط الضوء فيها بشكل كبير على ذكرى "يوم التأسيس".

وتضمّن العدد الجديد من المجلة كلمة لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمناسبة يوم التأسيس، وكلمات لأصحاب المعالي والسعادة من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إبراز عدد من أنماط النقل قديمًا خلال مرحلة تأسيس وتوحيد الدولة

كما شملت المجلة مجموعة من الأخبار، وعدداً من المواد المتنوعة المتلعقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وللمزيد يمكن الاطلاع على المجلة من خلال الرابط التالي:

https://www.docdroid.net/CoHw4zG/almgl-alshhry-fbrayr-2023-pdf.

// انتهى //

16:00ت م

0139



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" الصادر عن شهر فبراير لعام 2023م، التي تم تسليط الضوء فيها بشكل كبير على ذكرى "يوم التأسيس".وتضمّن العدد الجديد من المجلة كلمة لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمناسبة يوم التأسيس، وكلمات لأصحاب المعالي والسعادة من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إبراز عدد من أنماط النقل قديمًا خلال مرحلة تأسيس وتوحيد الدولة السعودية كما شملت المجلة مجموعة من الأخبار، وعدداً من المواد المتنوعة المتلعقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.وللمزيد يمكن الاطلاع على المجلة من خلال الرابط التالي:https://www.docdroid.net/CoHw4zG/almgl-alshhry-fbrayr-2023-pdf.// انتهى //16:00ت م0139

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة النقل والخدمات اللوجستية تصدر العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" لشهر فبراير 2023م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.