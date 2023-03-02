السعودية اليوم / "المرئي والمسموع" تختتم البرنامج السعودي الياباني الرابع لتدريب مطوري الألعاب



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

اختتمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

واستهدف البرنامج تدريب 12 مطورًا من الفئة المبتدئة والمتوسطة تلقوا خلاله العديد من المهارات في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتعلموا مفهوم اللعبة الأساسي وتخطيطها وتصميمها وكيفية تطويرها، كما تعرفوا على أحدث التقنيات في هذا المجال، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إقامة شراكات عالمية لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإعلام المختلفة لتطوير وتمكين الكفاءات والمواهب

// انتهى //

15:47ت م

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الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واساختتمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.واستهدف البرنامج تدريب 12 مطورًا من الفئة المبتدئة والمتوسطة تلقوا خلاله العديد من المهارات في مجال صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية، وتعلموا مفهوم اللعبة الأساسي وتخطيطها وتصميمها وكيفية تطويرها، كما تعرفوا على أحدث التقنيات في هذا المجال، تحت إشراف عدد من الخبراء وصانعي الألعاب.يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إقامة شراكات عالمية لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الإعلام المختلفة لتطوير وتمكين الكفاءات والمواهب السعودية الشابة، في إطار عملها على تحويل قطاع الإعلام إلى صناعة وطنية تسهم في زيادة حجم السوق الإعلامي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية تحقيقًا لما تصبو إليه رؤية السعودية 2030.// انتهى //15:47ت م0138

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