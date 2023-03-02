السعودية اليوم / الآلية الثلاثية تجتمع بخبراء وطنيين في مجال العدالة



الخرطوم 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

اجتمعت الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني، بممثلين من التحالف المدني من أجل العدالة الانتقالية، والموقعين على اتفاق الإطار السياسي بجانب خبراء وطنيين في مجال العدالة كجزء من الاجتماعات التحضيرية حول قضايا العدالة والعدالة الانتقالية ضمن العملية السياسية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها ستواصل الاجتماعات التحضيرية في الأيام المقبلة لتشمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال العدالة.

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15:44ت م

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