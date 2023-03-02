السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة



جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المعين حديثاً المهندس ماجد بن عبدالله الخليف.

وهنأ سموه، المهندس الخليف بمناسبة تعيينه، كما اطلع على أعمال الفرع ودوره في تعزيز العمل في المجالات الزراعية والبيئة والمائية في محافظات المنطقة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

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15:41ت م

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