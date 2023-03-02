السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير مرور جدة



جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي يرافقه عدد من قيادات القطاع.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال مرور جدة خلال احتفالات يوم التأسيس والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطلعًا على الخطط المزمع تنفيذها بالتزامن مع الإجازة الدراسية التي تبدأ الأسبوع المقبل.

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15:39ت م

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