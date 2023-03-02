شكرا لقرائتكم معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روت معتمرة عراقية قصة إنقاذ الجهات الطبية في منطقة حائل زوجها من إصابة بجلطة أثناء رحلة العمرة، معربة عن شكرها للمملكة على دعمهما.

دعم وعدم تقصير

وحسب قناة “العربية”، قالت المعتمرة إن زوجها أصيب بجلطة في الأتوبيس وتم نقله إلى مستشفى في حائل، حيث حصل على الرعاية الطبية اللازمة.

ووجهت شكرها للمملكة والدعم الإنساني الكبير الذي وجدته، قائلة: “ما قصرتوا معنا الله يحفظكم حكومة السعودية”.

حالة طارئة

وتعد هذه الحالة من الحالات الطارئة التي يتم استقبالها طوال الـ24 ساعة في المستشفيات، حيث يتم تقديم الرعاية وكافة الخدمات الطبية للمرضى.