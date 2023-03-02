شكرا لقرائتكم السديس: تحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة بمكة، أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك، في تاريخ رئاسة الحرمين، بعد عودة موسم شهر رمضان إلى سابق عهده قبيل جائحة كورونا.

التوسعات السعودية

وقال السديس: “نزف البشرى لما أولته القيادة الرشيدة في التوسعات السعودية العملاقة وهي في أواخر مرحلتها بإذن الله جزى الله خادم الحرمين الشريفين وكتب أجرهم وأجزل لهم المثوبة فيما يوليه من عناية للحرمين الشريفين”.

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية الكبرى الخاصة بشهر رمضان تأتي بهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر، لتسهل للقاصدين وتمكنهم وتهيئ لهم البيئة الإيمانية الخاشعة.

رفع عدد الكوادر

وأكد الشيخ السديس خلال كلمته أن الرئاسة رفعت كادرها البشري إلى قرابة ١٢ ألف موظف وعامل من المؤهلين، وأتاحت ٨ آلاف فرصة تطوعية في ١٠ مجالات وتحقيق أكثر من ٢٠٠ آلف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

وأضاف أنه تم تهيئة كافة المداخل المخارج بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة السعودية الثالثة، مع الحرص على تخصيص أبواب خاصة للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة، تضمن وصول القاصدين إلى أكثر من ٢٣٥ موقعًا للصلاة في المسجد الحرام و١٠٠ موقع في المسجد النبوي.

وأشار إلى أن هناك منظومة خدمات متكاملة تتوزع على ست مناطق رئيسية الساحات الخارجية، المصليات وأماكن الاعتكاف، المطاف، المسعى، والروضة الشريفة في المسجد النبوي، ومرافق الرئاسة الثابتة والمتنقلة التي نسعى إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعميق الأثر الروحاني في نفوسهم.