شكرا لقرائتكم طريقة لحساب كم المتبقي من درجات في الفصل الدراسي الثالث للنجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت المهتمة بالتعليم لطيفة الدليهان، عن طريقة يعرف من خلالها الطلاب كم الدرجات المتبقية له في الفصل الدراسي الثالث من أجل النجاح.

ونشرت الدليهان عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة توضح من خلالها كيفية حساب الطالب الدرجات المتبقية له في الفصل الدراسي الثالث حتى يحقق شرط النجاح، لافتة إلى أنه يجب على الطالب حصوله على 67.5 في هذا الفصل حتى ينجح بنهاية العام.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، عبر نظام نور وتوكلنا خدمات ومنصة مدرستي.