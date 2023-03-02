شكرا لقرائتكم التعليم تتيح نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، عبر نظام نور وتوكلنا خدمات ومنصة مدرستي.

الاستعلام عن النتائج في نظام نور

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بكل سهولة من خلال حساب الطالب أو ولي الأمر في نظام نور أو توكلنا خدمات.

وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:

– الدخول على نظام نور.

– إضافة رمز التحقق.

– الضغط على زر التسجيل أو الدخول مباشرة.

– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب.

– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة.

– ثم الضغط على زر بحث.

الاستعلام عن النتائج عبر توكلنا خدمات:

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:

– فتح التطبيق.

– الخدمات.

– خدمات التعليم.

– النتائج الدراسية.

كذلك أتاحت وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي.