شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة ثلاثية موجعة للأهلي المصري قبل مواجهة القطن الكاميروني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري لضربة موجعة ثلاثية قبل الموقعة المرتقبة التي يخوضها أمام فريق نادي القطن الكاميروني لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ضربة ثلاثية موجعة للأهلي المصري قبل مواجهة القطن الكاميروني

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن محمود متولي لاعب النادي الأهلي يعاني من شد قوي على مستوى العضلة الخلفية ولن يلحق بمواجهة القطن فيما بات لحاق عمرو السولية وأحمد عبد القادر صعب للغاية بسبب عدم شفائهم من الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا".

وسبق وأن إستأنف النادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته لمواجهة نادي القطن في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة التي يحتل فيها صن داونز الصدارة برصيد سبعة نقاط ويأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد ستة نقاط.