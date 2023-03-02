2.3 مليون مراجع لمستشفيات قوى الأمن في 2022

حققت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال العام الماضي 2022، منجزات عديدة في الخدمات المقدمة عبر مستشفيات قوى الأمن في الرياض ومكة المكرمة والدمام والعيادات التخصصية الشاملة التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمنتشرة حول المملكة. وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية أن عدد مراجعي العيادات بلغ 2,376,577 مراجعًا، وصُرف أكثر من 4,508,342 وصفة دواء، وإجراء 10,230,673 فحصًا مخبريًا، و402,414 فحصًا بالأشعة بمختلف أنوعها، وبلغ مستفيدي أقسام الطوارئ في مختلف مستشفيات قوى الأمن 401,481 مستفيدًا، ومستفيدي خدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية والتغذية العلاجية 217,820 مستفيدًا، وتم تسجيل 1,037,097 طلبًا إلكترونيًا لخدمات المرضى.

وأشارت إلى أن إجمالي العمليات الجراحية في مستشفيات قوى الأمن، بلغت 23,263 عملية جراحية، وإجمالي المواليد 11,065 مولودًا، وتم فتح 111,404 ملفات طبية جديدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الافتراضية 45,096 مستفيدًا، وتخريج 109 أطباء من برامج الدراسات العليا في 46 برنامجًا تدريبياً. وفعّلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الصحة العامة، وتعمل على التحسين المستمر في جودة ونوعية الخدمات المقدمة من خلال كوادرها الطبية والفنية والإدارية المؤهلة والمدربة.