السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة



جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم , مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة العميد بندر الشريف .

واطلع سموه خلال الاستقبال، على عرضٍ موجز عن أعمال الإدارة، وما تم خلاله الفترة الماضية من ضبطيات وإنجازات .

وأشاد سمو محافظ جدة، بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام في الميدان ضمن المنظومة الأمنية، مثمناً جهودهم في الحد من الجريمة والظواهر السلبية للحفاظ على الأمن .

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13:24ت م

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