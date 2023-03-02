السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لاعتماد 5 برامج أكاديمية لكليات الأصالة



الدمام 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد 5 برامج أكاديمية في كليات الأصالة، وذلك بمقر الكليات بالدمام.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الكليات المشرف العام على الكليات الدكتور محمد بن عمر بابصيل.

وشملت الاتفاقية اعتماد 5 برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس وهي ( العمارة، والتصميم الداخلي، وإدارة الأعمال - المالية، وإدارة الأعمال - الموارد البشرية، والقانون ).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات

وأكدت الهيئة على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

// انتهى //

13:05ت م

0083



الدمام 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد 5 برامج أكاديمية في كليات الأصالة، وذلك بمقر الكليات بالدمام.ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الكليات المشرف العام على الكليات الدكتور محمد بن عمر بابصيل.وشملت الاتفاقية اعتماد 5 برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس وهي ( العمارة، والتصميم الداخلي، وإدارة الأعمال - المالية، وإدارة الأعمال - الموارد البشرية، والقانون ).وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.وأكدت الهيئة على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.// انتهى //13:05ت م0083

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