السعودية اليوم / عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة



الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

عقدت اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة اجتماعها الثاني عشر، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، يومي الأربعاء والخميس 1 - 2 مارس 2023م، برئاسة المقدم ركن حمزة إبراهيم الحارثي، من سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية).

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، يأتي في مقدمتها صلاحيات اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، ونشر القائمة الإرهابية المعتمدة، وقاعدة البيانات الموحدة، والزيارات الميدانية للدول المتقدمة وأسابيع التوعية, كما أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات حيال الموضوعات المذكورة أعلاه.

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12:56ت م

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