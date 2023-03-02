السعودية اليوم / جمعية الطائف الخضراء تنهي تشجير موقعين بجامعة الطائف



الطائف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

أنهت جمعية الطائف الخضراء تشجير موقعين رئيسية بجامعة الطائف، حيث تم استكمال الأعمال المتعلقة بالمشروع مشتملة على التصاميم والإنشاءات وأعمال الرصف وشبكة الري وتوريد التربة الزراعية وزراعة الإنجيلة وستكون بمثابة حدائق تعليمية، وتم تعريف جميع الأشجار والنباتات من خلال رمز استجابة سريع «QR Code».

وذكر رئيس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي، أنه إيماناً من الجمعية بدورها المجتمعي نحو تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة فقد تم الاتفاق مع جامعة الطائف على تشجير هذين الموقعين وغرس الأشجار ليستفيد من ظلها طلاب ومنسوبو الجامعة.

ويأتي هذا العمل في ضوء التعاون بين الجمعية والجامعة التي فتحت أسوارها لمؤسسات المجتمع المدني، كما تسعى الجمعية نحو العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بمحافظة الطائف نحو التكامل في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف وصولاً إلى تحقيق مستهدفات

// انتهى //

12:09ت م

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الطائف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأنهت جمعية الطائف الخضراء تشجير موقعين رئيسية بجامعة الطائف، حيث تم استكمال الأعمال المتعلقة بالمشروع مشتملة على التصاميم والإنشاءات وأعمال الرصف وشبكة الري وتوريد التربة الزراعية وزراعة الإنجيلة وستكون بمثابة حدائق تعليمية، وتم تعريف جميع الأشجار والنباتات من خلال رمز استجابة سريع «QR Code».وذكر رئيس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي، أنه إيماناً من الجمعية بدورها المجتمعي نحو تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة فقد تم الاتفاق مع جامعة الطائف على تشجير هذين الموقعين وغرس الأشجار ليستفيد من ظلها طلاب ومنسوبو الجامعة.ويأتي هذا العمل في ضوء التعاون بين الجمعية والجامعة التي فتحت أسوارها لمؤسسات المجتمع المدني، كما تسعى الجمعية نحو العمل جنباً إلى جنب مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بمحافظة الطائف نحو التكامل في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف وصولاً إلى تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء والتي ستسهم في مواجهه تدهور البيئة والتغير المناخي و تحقيق الريادة في رسم المستقبل الأخضر على المستوى العالمي.// انتهى //12:09ت م0072

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