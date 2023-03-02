السعودية اليوم / بوابة أمانة جدة تستقبل 3 ملايين زائر خلال العام الماضي



جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس

يُعد التحول الرقمي استراتيجية متكاملة وحاسمة، ويُعرف باسم برنامج التحول الوطني، وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية، حيث تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.

ويهدف التحول بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستفيدي الخدمات بكل سهولة، فيما تم تصميم استراتيجية التحول وتنفيذها على نحو يحفظ محاذاة الهندسة المعمارية، ليكون مواكبًا للعصر الرقمي، ومدعومًا بالمهارات والقدرات والأدوات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية

وفي ذات السياق بلغ زوار" بوابة أمانة محافظة جدة" أكثر من ثلاثة ملايين زائر خلال العام الماضي، حيث جرى إرسال ما يفوق الـ 1.2 مليون رسالة نصية للمستفيدين، وفق تقرير صادر من وكالة التحول الرقمي في الأمانة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتحول الرقمي المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافياً من الخدمات البلدية الرقمية، التي يُمكن تنفيذها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، بهدف تحديث وتطوير الأنظمة والخدمات الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، وبما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة، فضلا عن تطوير بوابتها الرقمية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.

وكشف تقرير الخدمات الرقمية في بوابة الأمانة عن بعض إحصائيات العام الماضي مسجلاً نحو ألف مشاركة واردة من الزوار، بجانب إجراء عدد 2.763 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، واستقبال قرابة خمسة آلاف بلاغاً للدعم الفني، فيما سجلت البوابة عدد 91 طلبا لمحطات الكهرباء، واستقبلت 1.407 مشاركًا في انتخابات طوائف المهن، فيما سجلت منصة " رواشين " 221 مشتركاً، كما بلغ إجمالي الحسابات الجديدة المسجلة عبر بوابة " النفاذ الموحد" التي زارت بوابة الأمانة 4.078 حسابًا، و 750 تحديثاً لبيانات الحساب، فيما سجلت بوابة أصدقاء أمانة جدة 4.592 متطوعاً، وأكثر من 58.405 ساعات تطوع.

// انتهى //

11:54ت م

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جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسيُعد التحول الرقمي استراتيجية متكاملة وحاسمة، ويُعرف باسم برنامج التحول الوطني، وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية، حيث تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.ويهدف التحول بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستفيدي الخدمات بكل سهولة، فيما تم تصميم استراتيجية التحول وتنفيذها على نحو يحفظ محاذاة الهندسة المعمارية، ليكون مواكبًا للعصر الرقمي، ومدعومًا بالمهارات والقدرات والأدوات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وفي ذات السياق بلغ زوار" بوابة أمانة محافظة جدة" أكثر من ثلاثة ملايين زائر خلال العام الماضي، حيث جرى إرسال ما يفوق الـ 1.2 مليون رسالة نصية للمستفيدين، وفق تقرير صادر من وكالة التحول الرقمي في الأمانة.وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتحول الرقمي المهندس يـاسـر بن محمد الشريـف، أن بوابة أمانة جدة تقدم عددًا إضافياً من الخدمات البلدية الرقمية، التي يُمكن تنفيذها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة، بهدف تحديث وتطوير الأنظمة والخدمات الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، وبما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة، فضلا عن تطوير بوابتها الرقمية الداخلية للموظفين لضمان سرعة الوصول للمعلومات وإنجاز المهام.وكشف تقرير الخدمات الرقمية في بوابة الأمانة عن بعض إحصائيات العام الماضي مسجلاً نحو ألف مشاركة واردة من الزوار، بجانب إجراء عدد 2.763 محادثة عبر خدمة الاتصال المباشر، واستقبال قرابة خمسة آلاف بلاغاً للدعم الفني، فيما سجلت البوابة عدد 91 طلبا لمحطات الكهرباء، واستقبلت 1.407 مشاركًا في انتخابات طوائف المهن، فيما سجلت منصة " رواشين " 221 مشتركاً، كما بلغ إجمالي الحسابات الجديدة المسجلة عبر بوابة " النفاذ الموحد" التي زارت بوابة الأمانة 4.078 حسابًا، و 750 تحديثاً لبيانات الحساب، فيما سجلت بوابة أصدقاء أمانة جدة 4.592 متطوعاً، وأكثر من 58.405 ساعات تطوع.// انتهى //11:54ت م0068

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.