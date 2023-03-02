شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد جدة يفجر مفاجآت بشأن التعاقد مع ميسي ونيمار وبنزيما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الجدل حول إمكانية تعاقد ناديه مع ثلاثة من نجوم الكرة حول العالم وهم ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي ونيمار جونيور، بالإضافة إلى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

أخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة مع ميسي

وكانت قد تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول اقتراب إدارة نادي اتحاد جدة من التعاقد مع ميسي، خاصة بعد اقتراب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023 الجاري.

وقال الحائلي في مقطع فيديو، عن تعاقد نادي الاتحاد، مع ليونيل ميسي: "يارب، ولكن.. الصفقة تحتاج إلى عمل وترتيب كبير".

وكان قد تقدم نادي الاتحاد، بعرضًا رسميًا للتعاقد مع ميسي، مقابل 88 مليون يورو "351 مليون ريال سعودي"، خلال الساعات الماضية، وفقًا لعدد من التقارير العالمية.

إمكانية تعاقد اتحاد جدة مع نيمار

وفي حال فشلت صفقة التعاقد مع ميسي، يبدو أن نادي الاتحاد، سيضم اسم عالمي آخر، وهو البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والذي عرضه باريس سان جيرمان للبيع، في الصيف القادم، مقابل 100 مليون يورو تقريبًا "398 مليون ريال سعودي".

وعن صفقة نيمار.. علق رئيس نادي الاتحاد: "لماذا لأ.. لدينا القدرة المالية على التعاقد مع أي نجم عالمي نريده".

موقف بنزيما من الانتقال للدوري السعودي

وبخصوص الحديث عن المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.. أكد أنمار الحائلي، على أن العميد الاتحادي، يرغب في التعاقد مع أبرز نجوم العالم.

وينتهي عقد بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في 30 يونيو 2023؛ حيث تلقى عرضًا للانتقال إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم، مع ترك الحرية له؛ للاختيار بين الهلال والنصر والاتحاد.